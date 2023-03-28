الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فى الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

بلغ إجمالي التراجعات خلال الأيام الماضية منذ بدء شهر رمضان الكريم في أسعار الدواجن، الموافق غرته يوم الخميس 23 مارس 2023 الماضي، 11 جنيها، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مبلغ 64 جنيها، في حين أن كان السعر أول شهر رمضان 75 جنيها للكيلو الواحد، وحرص الكثير على معرفة الأسعار لشراء كافة المستلزمات والاحتياجات.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023

و تستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023.

 

سعر الدواجن اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

جاءت تراجعات أسعار الدواجن في اليوم الثلاثاء متزامنةً مع الهبوط الذي قد شهدته أسعار الكتاكيت بنحو قيمة 50%، حيث إن كانت أسعاره الأخيرة في أول مارس 24 جنيها، وذلك قبل أن يتراجع لمبلغ 12 جنيها، وما يبشر إلى دورة إنتاجية تكون متراجعة التكاليف مقارنة بجميع الدورات السابقة لشهر رمضان المبارك.

 

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

وطبق أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، جاءت أسعار الكيلو الأبيض متراجعا صوب مبلغ 64 جنيها، ووصل سعر الدواجن الساسو مبلغ 105 جنيهات، وتراوح سعر الكتاكيت البيضاء ما بين قيمة 10 و11 جنيها، وبلغ سعر الكتاكيت الساسو البيور بقيمة 9.5 لـ10.5 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أما أسعار البيض ببورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، فسجلت مبلغ 90 جنيها لـ95.75 جنيه وذلك للبيض الأبيض، والبيض الأحمر ما بين مبلغ 102 لـ103.75 جنيه، والبيض البلدي ما بين مبلغ 106 لـ108 جنيه للكرتونة الواحدة.

 

أسعار البط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن
 

أسعار البط في اليوم الثلاثاء، شهدت هي الأخرى استقرارا طبق تعاملات بورصة الدواجن، فشملت أسعار البط المسكوفي عمر يوم واحد بمبلغ 30 لـ32 جنيها، وسعر البط الفرنساوي اليوم الثلاثاء عمر يوم واحد مبلغ 10 لـ11 جنيها.

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أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء

على صعيد أسعار خامات الأعلاف اليوم، جاء سعر الذرة الأرجنتيني عند مستوى 18600 جنيه، وسعر الذرة البرازيلي 18600 جنيه للطن، والذرة الأوكراني 18100 جنيه، وسعر فول الصويا 46% عند 35 ألف جنيه، والصويا 44% بسعر 34 ألف جنيه.

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وائل لطفي

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