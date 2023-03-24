الاتحاد العام للمنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض خلال رمضان

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن انخفاض أسعار الدواجن نتيجة دخول مزارع ومربين دورات إنتاجية جديدة والمعروفة بدورة شهر رمضان وزيادة المعروض من الدواجن أدى إلى انخفاض الأسعار حيث انخفض سعر الدواجن وتواصل الانخفاض حتى 10 رمضان مع زيادة إعداد الدواجن في المزارع وتكالب المربين على البيع لزيادة أوزان الفراخ وارتفاع تكلفة الاعلاف والتربية.

وقال "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" إن الإفراجات عن الذرة والصويا غير كافية احتياجات المزارع، مطالبًا بمزيد من الإفرجات عن الخامات للحفاظ على صناعة الدواجن وتوازن الأسعار، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الكتكوت إلى 10 جنيهات.

ومن جانبه قال المهندس أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الإفراجات عن الأعلاف غير كافية رغم انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير حيث انخفض أسعار الدواجن إلى 48 جنيهًا في المزرعة للبيضاء و56 للحمراء بانخفاض وصل إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من الدواجن، بينما طبق البيض في المزرعة بـ88 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ95 جنيهًا في حين أن التكلفة الحقيقية لطبق البيض تصل إلى 130 جنيهًا.