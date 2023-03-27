شعبة الدواجن تكشف سبب «الانخفاض اليومى» فى الأسعار (فيديو)

تحدث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن في الأسواق، مشيرًا إلى أن الانخفاض يومي.

وأرجع عبدالعزيز السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الاثنين، سبب تراجع الأسعار إلى القوة الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أن سعر كيلو الدواجن بلغ 61 جنيها، وهذا سعر كيلو الدواجن في المزرعة، بانخفاض 10 جنيهات على الأقل في الكيلو الواحد.

وأكد أن أن الانخفاض مستمر خلال الفترة الحالية، وهناك انخفاض أسعار بيض الدواجن بشكل كبير خلال الوقت الحالي.