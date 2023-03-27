حركة تغييرات الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة
أصدر أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حركة تغييرات واسعة بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية.
وتشمل حركة التغييرات داخل الإدارات التعليمية، جاءت كالتالي:
_داليا مصطفى، وكيلا لإدارة الشروق.
_عايدة أيوب، وكيلا لإدارة الزيتون التعليمية.
_سيد سلامة، وكيلا لإدارة غرب مدينة نصر.
_عصام محمد، وكيلا لإدارة باب الشعرية.
_أماني خليفة، وكيلا لإدارة المرج التعليمية.
_رشا جمال القنصل، وكيلا لإدارة السلام التعليمية.
_نبيلة فتحي، وكيلا لإدارة البساتين التعليمية.
_الدكتور محمد فتحى، وكيلا لإدارة عين شمس التعليمية.
_ نيفين سعيد، وكيلا لإدارة مصر الجديدة التعليمية.