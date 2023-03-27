الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حركة تغييرات الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدر أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حركة تغييرات واسعة بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية.

وتشمل حركة التغييرات داخل الإدارات التعليمية، جاءت كالتالي: 

_داليا  مصطفى، وكيلا لإدارة الشروق.

_عايدة أيوب، وكيلا لإدارة الزيتون التعليمية.

_سيد سلامة، وكيلا لإدارة غرب مدينة نصر.

_عصام محمد، وكيلا لإدارة باب الشعرية.

_أماني خليفة، وكيلا لإدارة المرج التعليمية.

_رشا جمال القنصل، وكيلا لإدارة السلام التعليمية.

_نبيلة فتحي، وكيلا لإدارة البساتين التعليمية.

_الدكتور محمد فتحى، وكيلا لإدارة عين شمس التعليمية.

_ نيفين سعيد، وكيلا لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

إدارة عين شمس التعليمية إدارة البساتين التعليمية الإدارات التعليمية استراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفني التنمية المستدامة التعليم قبل الجامعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العلاقات الاستراتيجية

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وائل لطفي

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