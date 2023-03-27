الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر 2030

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر ٢٠٣٠، لافتا إلى أن نظام الجدارات تساهم في تمليك الطلاب قدرات ومهارات عالية جدا.


وأكد وزير التعليم خلال كلمته في احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أننا أصبح لدينا مدارس فنية تعتبر نموذج يحتذى به أمام كل العام ونصدرها للدول الخارجية، مضيفاً أننا بهذا المشروع أصبح لدينا القدرة على تطبيقها في الدول المجاورة.


وشدد وزير التعليم، أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر تغيرت، متابعا أن الطلاب حاصلين على مجاميع عالية وأصبحوا يفضلون المدارس التكنولوجيا، للتأكد من توفير فرص العمل، بالإضافة إلى قدرات اللازمة التي تؤهله لسوق العمل.

وأضاف حجازي، أن الطلاب أصبح لديهم القدرة على دخول الجامعات التكنولوجيا، بعد الانتهاء من المدارس التكنولوجيا التطبيقية، مطالباً بزيادة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى ٢٠ مدرسة بدلاً من ١٠ مدارس فقط.

 

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