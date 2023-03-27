مصر في الصحف الدولية| مصر الوجهة السياحية الأبرز.. والفراعنة يلهمون فان جوخ

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على كيف تأثر الفنان والرسام الهولندي فينست فان جوخ بسحر الحضارة المصرية القديمة والثقافة الفنية في مصر القديمة في أشهر أعماله، حيث تمتلك مصر القديمة ثقافة عمرها الآف السنين من التاريخ، وحافظت على ثقافة فريدة من نوعها معقدة ومستقرة كان لها تأثير قوي على الثقافات في الغرب وألهمت الكثير من المبدعين والفنانين، وتحدثت أيضا على السيدة البريطانية التي آثارت الكثير من الجدل في المملكة المتحدة وذلك بالكشف عن المزيد من حياتها الماضية، حيث ادعت أنها كاهنة فرعونية عشقها الملك سيتي الأول.

كيف ألهم سحر مصر فان جوخ؟

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كيف تأثر الفنان والرسام الهولندي فينست فان جوخ بسحر الحضارة المصرية القديمة والثقافة الفنية في مصر القديمة في أشهر أعماله، حيث تمتلك مصر القديمة ثقافة عمرها الآف السنين من التاريخ، وحافظت على ثقافة فريدة من نوعها معقدة ومستقرة كان لها تأثير قوي على الثقافات في الغرب وألهمت الكثير من المبدعين والفنانين أقرأ المزيد



عطلة الأحلام والكنوز الأثرية موجودة في مصر

وسلط موقع "صن ريمون ات" الإيطالي، الضوء على الوجهه السياحية الأبرز حول العالم مصر، حيث أكد أن الآثار الفرعونية لا تزال تبهر العالم، نظرا لما تحتويه مصر من عجائب قديمة وحديثة يفتخر بها العالم بأجمعه، كما أنها مكان التقاء بين الماضي والحاضر، فهي أرض العجائب الأثرية والمعابد والأسواق والمدن النابضة بالحياة..أقرأ المزيد

قصة سيدة بريطانية عشقها سيتي الأول

آثارت سيدة بريطانية من جنوب لندن، الكثير من الجدل في المملكة المتحدة وذلك بالكشف عن المزيد من حياتها الماضية، حيث ادعت أنها كاهنة فرعونية عشقها الملك سيتي الأول، وهو ما أدى إلى دهشة وذهول العديد من المؤرخين.. أقرأ المزيد



توت عنخ آمون يجذب اهتمام العالم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا رصدت فيه أبرز الأسرار عن حياة الملك توت عنخ آمون وكيف نجح في الاستحواذ على اهتمام العالم لأكثر من قرن منذ اكتشاف مقبرته.. أقرأ المزيد



اكتشاف بأبيدوس: تكريم لأقوى ملك مصرى

أشادت تقارير دولية بالاكتشاف الأثري الأخير بمنطقة أبيدوس بمعبد الملك رمسيس الثاني بالأقصر بالعثور على 2000 رأس كباش محنطة يعود تاريخها إلى العصر البطلمي، ووصفته بأنه تكريم لأقوى فرعون مصري داخل معبد قديم.. أقرأ المزيد

«المونيتور»: مصر تواجه المشكلة السكانية ببرنامج مالى تحفيزى

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر تواجه المشكلة السكانية ببرنامج مالي تحفيزي، وتبذل جهودا حثيثة للحد من النمو السكاني بهدف الظروف المعيشية للمواطنين.. أقرأ المزيد