أساتذة تاريخ عن «رسالة الإمام»: مسلسل عظيم.. ونفتقد مثل تلك الأعمال التاريخية

حقّق مسلسل «رسالة الإمام» الذي يُعرض ضمن سباق الدراما الرمضاني، نسبة مشاهدات مرتفعة، وجمّع حوله الجمهور المصري والعربي المحبّ للأعمال التي تجسّد السير الذاتية.

مسلسل «رسالة الإمام» من بطولة: خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تحدثت «الدستور» مع عدد من أساتذة التاريخ لاستطلاع آرائهم حول أحداث مسلسل «رسالة الإمام» ومدى دقتها والاهتمام بتفاصيلها.

عمل هام للغاية

في البداية يقول الدكتور محمد إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي، إنّ مسلسل الإمام الشافعي عمل مهم للغاية يعرض هذا العام، مشيداً بالملابس التي تم اختيار تصميمها، وأن المسؤولين عليها كانوا موفقين للغاية في اختيار الطراز الخاص بها، وملائمتها للفترة الزمنية التي يتحدث عنها العمل.

وتابع "إبراهيم" في حديثه لـ"الدستور" أنّه "حتى الحلقة الأخيرة من العمل يوجد التزام كبير بملابس الفترة الزمنية، ولا توجد أي ألوان خارجة عن النص، كل شئ تم الالتزام به بشكل مثالي لكي يخرج العمل في أبهى صورة".

وعن الناحية الفنية والدرامية، أكد أستاذ التاريخ الإسلامي أن الحكم على العمل لابد وأن يكون مكتملاً عند نهايته، ومن يقومون بالحكم عليه الآن مخطئون، لأن العمل متكامل ويجب أن يتم الانتظار لعرض الكثير من الحلقات المقبلة للحكم عليه.

وتحدث الدكتور محمد إبراهيم حول انتقاد العديد من المواطنين للهجة الموجودة في المسلسل، قائلًا إنه "لا يوجد لدينا (ريكورد) ليكون هو المرجع إلى اللهجة في تلك الفترة"، قائلاً: "أنا عن رأي الشخصي أرى أنّ اللهجة رائعة، وتَستخدم الألفاظ الدارجة في تلك الفترة والمفهومة للجميع، لذلك فقد وصلت إلى كل الناس".

كنّا نفتقد بشدة تلك الأعمال التاريخية

وعلقت الدكتورة نهلة أنيس أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر على مسلسل "رسالة الإمام" قائلة إنّ مصر كانت تفتقد بشدة الأعمال التاريخة لسنوات مضت، ومن المميز أن تكون البداية لدينا عن طريق الإمام الشافعي، الذي يهتم به عدد كبير من المصريين.

وتابعت أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر أنه من المهم للغاية أن نَعلم أن المسلسل لا يعالج السيرة الذاتية للإمام الشافعي، ولكنه يعالج الفترة الزمنية التي عاش فيها الإمام في مصر، منوهة "أعجبني للغاية في عرض المسلسل أنه قام بعرض قائمة كبيرة للغاية من المراجع العلمية والتاريخية الذي قام بالاستناد عليها للوصول إلى المعلومات النهائية بشأن الإمام الشافعي، وجميعها من مصادر موثوق فيها لأساتذة كبار وأجلاء".

وأشارت "أنيس" إلى أن مسلسل رسالة الإمام نجح في جذب عدد كبير من المشاهدين والتفوا أمام الشاشات، ونحن الآن في أمس الحاجة لتنفيذ عدد كبير من تلك الأعمال، لإعلام الجيل المستقبلي بالشخصيات التاريخية المميزة في التاريخ الإسلامي والمصري عامة.

ونوهت: "المسلسل يُظهر فترة كانت مصر ضلع كبير من أضلاع الدولة الإسلامية، ويظهر مدى تأثير الدولة على الإمام الشافعي عندما وصل إليها، لذلك من المهم أن تظهر تلك الفترة أمام الجمهور كافة".

وأردفت أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر أنّ: "جميع أفراد العائلة عندي تتابع العمل بشغف كبير، ولديهم شوق لمعرفة المزيد من الأحداث وتطوراتها على مدار الحلقات المقبلة".

ظاهرة عودة الأعمال التاريخية إيجابية تماماً

وتحدث الدكتور جمال شقرا أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن رأيه فى الحلقات الأولى في العمل قائلاً إنّ: "ظاهرة عودة الأعمال التاريخية إيجابية تماماً، ولابد من التشجيع على عودة تلك الأعمال التي تستمد قوامها من التاريخ والتراث سواءً كان الحديث أو المعاصر".

وتابع أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: "أتمنى أن يكون هناك تناولاً لجميع الحقب التاريخية في مصر سواءً التاريخ القديم أو الحديث أو الإسلامي أو القبطي، لأنه يُشكّل ذاكرة الأمة، ونحن في أمس الحاجة لتنمية الوعي التاريخي لشبابنا التي تهاجمه السوشيال ميديا بقصد أو من غير قصد".

وأردف: "أهمية عودة هذه المسلسلات ترتبط بهيمنة بعض أنواع الأعمال الفنية التي تتضمن مشاهد العنف والمخدرات وخلافه، وخوفاً من الوقوع في أي أخطاء تاريخية تخص الأعمال فقد اتخذنا قرار في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بأن تعرض نصوص الأعمال الدرامية على مجلس إدارة الجمعية أولاً ثم يختار المجلس الأستاذ المتخصص في البحث في الحقبة التاريخية التي يتناولها المسلسل، وهو ما يحدث في الدول الأوروبية وغيرها".

وطالب بأهمية الاعتماد على مستشار تاريخي وليس مراجع للنص التاريخي، فالمراجع للنص هو من يراجع الورق.

شكر خاص من جامعة المنصورة لأحد أساتذتها

وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلنت جامعة المنصورة أنّ مسلسل "رسالة الإمام" يعتمد في سرد بعض أحداثه على كتاب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والمنشور دولياً بفرنسا.

وأكدت الجامعة أن المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي والذي يتناول سيرة الإمام الشافعي، يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من المراجع التاريخية في سرده التاريخي ومن أهمها كتاب "المدن والقرى المصرية في البرديات العربية" من تأليف الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والمنشور دولياً بفرنسا بموافقة وزارة البحث العلمي الفرنسية، ضمن المراجع التي تم الاعتماد عليها في المراجعة التاريخية.

ونال المؤلف بسبب كتابه "المدن والقرى المصرية في البرديات العربية"، جائزة جامعة المنصورة التشجيعية في العلوم الإنسانية لعام 2013.

وقال مؤلف الكتاب إنه يقع ضمن أهم المراجع العلمية في تاريخ وحضارة مصر في العصر الإسلامي، وهو يعد من أهم مقتنيات مكتبة متحف اللوفر في باريس عاصمة فرنسا، والمكتبة الوطنية في فيينا عاصمة النمسا، منوهاً أنّ هذا الكتاب يتضمن دراسة أثرية وحضارية مع معلومات وثائقية عن بعض المدن والقرى المصرية كما سجلتها البرديات العربية الخاصة بالعصور الأولى لتواجد المسلمين في مصر، ويعد هذا إضافة جيدة للمكتبة الوثائقية العربية.

وأكد عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة أنّ الكتاب نُشر به 7 نصوص جديدة من مجموعة معهد البرديات الموجودة فى جامعة هايدلبرج بألمانيا، كما أنه ألحق بكتابه خريطة لتحديد موقع هذه المدن والقرى قديماً، وأيضاً صور فوتوغرافية توضيحية للبرديات مع شرحها والتعليق عليها، مما جعل هذه الدراسة مفيدة بالنسبة للطلبة والباحثين المتخصصين فى الدراسات الأثارية والأبحاث الخاصة بالبرديات.