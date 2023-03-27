الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: ظاهرة عودة الأعمال التاريخية إيجابية تماما

تحدث الدكتور جمال شقرا أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن رأية فى الحلقات الأولى المذاعة من مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي.

وقال "شقرا" في حديثه مع "الدستور" إنّ: "ظاهرة عودة الأعمال التاريخية إيجابية تماماً، ولابد من التشجيع على عودة تلك الأعمال التي تستمد قوامها من التاريخ والتراث سواءً كان الحديث أو المعاصر".

وتابع أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: "أتمنى أن يكون هناك تناولاً لجميع الحقب التاريخية في مصر سواءً التاريخ القديم أو الحديث أو الإسلامي أو القبطي، لأنه يُشكّل ذاكرة الأمة، ونحن في أمس الحاجة لتنمية الوعي التاريخي لشبابنا التي تهاجمه السوشيال ميديا بقصد أو من غير قصد".

وأردف: "أهمية عودة هذه المسلسلات ترتبط بهيمنة بعض أنواع الأعمال الفنية التي تتضمن مشاهد العنف والمخدرات وخلافه، وخوفاً من الوقوع في أي أخطاء تاريخية تخص الأعمال فقد اتخذنا قرار في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بأن تعرض نصوص الأعمال الدرامية على مجلس إدارة الجمعية أولاً ثم يختار المجلس الأستاذ المتخصص في البحث في الحقبة التاريخية التي يتناولها المسلسل، وهو ما يحدث في الدول الأوروبية وغيرها".

وطالب بأهمية الاعتماد على مستشار تاريخي وليس مراجع للنص التاريخي، فالمراجع للنص هو من يراجع الورق.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمراً محموداً.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.