تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط اليوم

شهد ميناء دمياط، تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و83 شاحنة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS ) اليونانية، لتحميل شحنة تبلغ نحو 61 ألف طن من الغاز.

وذكر المركز الإعلامي للميناء - في بيان اليوم الإثنين - أن قطارًا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضي؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129 ألفا و440 طنا وبمخازن القطاع الخاص 113 ألفا و981 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1238 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 248 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 2548 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 22 ألفا و969 طنا، وتضمنت الواردات 56 ألفا و304 أطنان.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 51000 طن بضائع، حيث شهدت موانئ الهيئة نشاطا في حركة الملاحة البحرية من خلال تسجيل 18 حركة ملاحية وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و400 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 35500 طن بضائع، 427 شاحنة و390 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 533 شاحنة و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة WESTERN FEDORA وعلى متنها 32 ألف طن الومنيوم قادمة من أستراليا و3 سفن أخرى وهى دليلة، الحرية وعمان بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وعمان، كما يشهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و 325 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج، إيلة.