الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط اليوم

موانيء
موانيء

شهد ميناء دمياط، تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و83 شاحنة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS ) اليونانية، لتحميل شحنة تبلغ نحو 61 ألف طن من الغاز.
وذكر المركز الإعلامي للميناء - في بيان اليوم الإثنين - أن قطارًا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضي؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129 ألفا و440 طنا وبمخازن القطاع الخاص 113 ألفا و981 طنا.
وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1238 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 248 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 2548 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 22 ألفا و969 طنا، وتضمنت الواردات 56 ألفا و304 أطنان.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 51000 طن بضائع، حيث شهدت موانئ الهيئة نشاطا في حركة الملاحة البحرية من خلال تسجيل 18 حركة ملاحية وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و400 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 35500  طن بضائع، 427 شاحنة و390 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 533 شاحنة و10 سيارات. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة WESTERN FEDORA وعلى متنها 32 ألف طن الومنيوم قادمة من أستراليا و3 سفن أخرى وهى دليلة، الحرية وعمان بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل   وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وعمان، كما يشهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و 325 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة  بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج، إيلة. 

تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط بميناء دمياط تداول 32 سفينة حاويات وبضائع شهد ميناء دمياط تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تخونه مع ابن عمها.. محكمة الأسرة ترفض دعوى طلاق رفعتها سيدة على زوجها

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

تحققت بعد وفاته.. وصية الإمام الشافعى للسيدة نفيسة

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

«الجاكت بتاعك حريمى يا فنان».. شذى لـ حسن شاكوش: «إنت جاهل ومستفز وصوتك مزعج.. متعملش فيها بيتهوفن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»

إصلاح أم مصالح؟.. قوانين نتنياهو تدفع بإسرائيل لكابوس الانقسام والمليونيات (القصة الكاملة)