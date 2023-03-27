الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

بيراميدز يكشف لـ«الدستور» موقف رحيل أسامة جلال والصفقة التبادلية مع الأهلى

أسامة جلال
أسامة جلال

كشف مصدر مسئول في نادي بيراميدز، كواليس انتقال مدافع الفريق أسامة جلال للأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2024.

بيراميدز لـ«الدستور»: هذا موقفنا من انتقال أسامة جلال للأهلى

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «من الواجب علينا معرفة موقف المدير الفني أولًا بقيادة باتشيكو، قبل اتخاذ أي قرار رسمي، لأنه هو المسئول الأول والأخير عن الفريق».

وأضاف: «المدرب البرتغالي أبلغنا برفض رحيل اللاعب، وكذلك الإدارة تتمسك بالمدافع لأنه من أعمدة الفريق الرئيسية التي لاغنى عنها».

وأكمل المصدر: «لا توجد أي نية مطلقا للموافقة على التفريط في القوام الأساسي، نحن نعمل على إضافة عناصر تكون مميزة، تعطي الفريق قوة مع الجيل الحالي».

وواصل: «هناك حالتان فقط هما المسموح فيهما بالموافقة على رحيل أي لاعب، وتحديدا العناصر الرئيسية، الأولى وجود البديل الكفء في نفس المركز، والحالة الثانية أن يكون المقابل المادي مرتفعا».

وأردف المصدر: «اللاعب ما زال عقده ساريا مع بيراميدز لمدة موسمين مقبلين، وبالتالي لن يحق له الرحيل أو التوقيع حتى للأهلي إلا من خلالنا».

وعن إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع الأهلي على غرار الموسم الماضي، أوضح المصدر: «لِمَ لا محمد شريف أو غيره من نجوم الأهلي، الجهاز الفني هو الوحيد صاحب الحق في تحديد ذلك من عدمه».

وزاد: «الأهلي حاول بالفعل الموسم الماضي الحصول على خدمات أسامة وزميله إبراهيم عادل في صفقة تبادلية، عن طريق ياسين منصور، رئيس شركة الكرة آنذاك».

واختتم: «الاختلاف في بعض وجهات النظر بين إدارة الناديين هي التي أوقفت الصفقة تماما بين الطرفين».

ويعد أسامة جلال هدفا رئيسيا للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز الدفاع في ظل الإصابات المتكررة لمحمود متولي ورامي ربيعة، فضلا عن إجادة أسامة اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسامة جلال قد انتقل إلى بيراميدز في شتاء 2021 قادما من إنبي.

بيراميدز أسامة جلال الميركاتو الصيفي 2024 الاهلى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الصفقات التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

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