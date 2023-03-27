الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق فى مصنع فوم بالخانكة فى القليوبية

حريق في مصنع
حريق في مصنع

تمكنت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بأبوزعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية، وكان في موقع الحريق اللواء عبدالفتاح القصاص نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء وائل رشاد مساعد المدير لفرقة الخانكة، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد محمد حسني رئيس قسم إطفاء الخانكة، والمقدم رامي صلاح نائب مأمور مركز الخانكة، والمقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز الخانكة، والأستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، وتم الدفع بـ٨ سيارات إطفاء من المحافظة وعدد ٢ سيارة دعم من الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى خزان مياه كبير سعة ٣٥ مترت وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وجار معاينة خبراء البحث الجنائي للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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