الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يزور مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لمركز سمسطا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة على مساحة 12 فدانا، بحضور نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، الدكتورة أسماء سامي، مدير الإدارة العامة للبيئة، المهندس حمزة  الإنتاج الحربي ومسؤولي الشركة المنفذة وبعض المسؤولين المعنيين بالوحدة المحلية.

وتفقد المحافظ مستجدات أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمشروع، والتي تستهدف رفع كفاءة المصنع ،لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن،حيث تتضمن الأعمال :إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط القائمة والمخازن  وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال 600طن/يوميا، وإنتاج السماد العضوي RDF "الوقود البديل"، و إنشاء سور بطول 1.1 كم، وتطوير مبنى الإدارة، علاوة على الأعمال الخاصة بتوافر عوامل وإشتراطات السلامة البيئية و الصحية.

وتم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال رفع كفاءة مصنع التدوير، وتضمن الإشارة إلى نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في مكونات المشروع، والتي تشمل: الأسوار، غرفة الكهرباء، غرفة الأمن، والميزان وغرفة الميزان، وخزاني الصرف والحريق، وحائط الاستقبال و RDF، وخط الفرز والمناخل، ومظلات السيارات والمعدات ، المبنى الإداري، الموقع العام، حيث تترواح نسب التنفيذ لمكونات المشروع من 70  إلى 100% وخط الفرز والمناخل بنسبة تزيد على 10%.

أكد محافظ بني سويف على أهمية تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، والمتابعة الميدانية المستمرة لسيرالأعمال بالمشروع، نظرا لأهميته الحيوية في خدمة قطاع النظافة والبيئة، بجانب تحقيق قيمة مضافة في مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات، خاصة وأن المشروع يخدم 4 مراكز بما يعادل نصف إجمالي تعداد المحافظة.

وفي سياق آخر، واصل  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  زياراته التفقدية للأسواق ومنافذ بيع السلع و المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر كل السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة كل صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة المحلية تدوير المخلفات الصلبة إنتاج السماد العضوي صيانة معدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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