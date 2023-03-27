الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن سقط من شرفة منزله في ظروف غامضة بحدائق القبة

جثة
جثة

لقي مسن مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله في حدائق القبة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قرّرت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه؟ وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها ومعرفة إذا كانت تتهم أحد بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن جثة هامدة ادعاء السقوط من علو.

وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «سيد كمال الدين»، 65 سنة، وبالفحص تبين إنه مصاب بكسور في أماكن متفرقة من الجسم.

كما تبين إصابته بتهشم في عظام الجمجمة ونزيف خارجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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