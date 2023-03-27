منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 27-3-2023

تصدر سعر الدولار اليوم محركات البحث الأشهر على «جوجل» خلال الأيام الماضية تزامنَا مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 أمام عدد من العملات العربية مثل الليرة اللبنانية والسورية والجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية 2023

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 في سوق دمشق خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 7500 ليرة للشراء، و7550 ليرة للبيع، كما استقر سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 7540 ليرة للشراء و7590 ليرة للبيع، كما سجل في الحسكة نحو 7640 ليرة للشراء و7690 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023، سجلت استقرارًا أمام الدولار في منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,996.13 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار

سعر البيتكوين مقابل الدولار

شهد سعر عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار خلال منتصف التعاملات لتبلغ نحو 27,804.90 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.