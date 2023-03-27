إطلاق المرحلة الثانية من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اليوم

يشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومارجريت سانشو، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالقاهرة، مساء اليوم، توقيع 5 اتفاقيات تفاهم جديدة بين الوزارة ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص، لإطلاق المرحلة الثانية من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات: القليوبية، المنوفية، قنا، والجيزة، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص.

يوقع مذكرة التفاهم عن الوزارة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وجوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومارجريت سانشو، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، محمد الخشن، رئيس مجلس الإدارة لشركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة، والدكتور أحمد خليفة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي اف سي للأعلاف والكيماويات، والمهندس محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة لشركة موبيكا، ومنى رباط، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أرمانيوس مجموعة إيفا، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن ﭬيو للتنمية.

يُستهل الحفل بكلمات ترحيب من جريجورى ر. نيبليت، نائب رئيس شركة ام تي سي القابضة للتنمية الدولية، المنفذة لمشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يتبعه عروض تقديميه من قبل الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر عن أهمية المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ودور الوزارة والمشروع ومشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني للنهوض بالاقتصاد المصري.

يعقبه فيلم وثائقي قصير عن افتتاح لمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في الاسكندرية - أول مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية في مصر بمعايير دولية وصديقة للبيئة.

يلي ذلك مجموعة من الكلمات من قبل مارجريت سانشو، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالقاهرة، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتختتم الكلمات بكلمة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. يعقبه فيلم وثائقي قصير عن إنجازات وانطباعات أولياء الأمور وطلاب مدرسة فتح الله منذ تدشينها في 2022 ثم تكريم خاص لشركاء النجاح الشركة الدولية للحاسبات الآلية (IBM) وشركة بيرلتز (Berlitz) لجهودهم في تطوير المدارس.

يتبعه مراسم توقيع مذكرات تفاهم ثلاثية بين الوزارة والمشروع وكل من شركات القطاع الخاص لإعلان المدارس والمحافظات كالآتي: مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة، بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، ومدرسة سي اف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة، بمحافظة قنا (مدينة نجع حمادي)، ومدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتشغيل ماكينات سي اف سي والروبوتات، بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)، ومدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتشمل تخصصي: (1) تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية و(2) تطوير البرمجيات، بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)، ومدرسة ماونتن ﭬيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا إدارة المنشآت، بمحافظة القليوبية (مدينة العبور).