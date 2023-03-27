تشريعية الشيوخ: مقترحات الحوار الوطنى انتصار للديمقراطية

أشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الوطني اليوم، مؤكداً أن ما حواه يؤكد النظرة الثاقبة للرئيس السيسي وإرادته بأحداث حراك سياسي واجتماعي بمشاركة وطنية من كافة القوى السياسي.

وأوضح عضو تشريعية الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مقترح بدء الحوار الحوار الوطني 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار، ومقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، هو انتصار للديمقراطية.

وأكد عبدالعزيز أن المناخ الديمقراطي الذي يجري في مصر الآن نتاج إصرار من القيادة السياسية على المشاركة الفعاله والإيجابية لكل القوى السياسية وسيكون له مردود كبير على الحياة السياسية المصرية، في الجمهورية الجديدة التي طالما نحلم بها.

وتابع عضو الشيوخ بأن الآمال والطموحات معلقه على الإنصات والاستماع لكل مخرجات الحوار الوطني التي ستؤكد قوة الدولة المصرية، التي تسع الجميع من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024.

وكذلك أعلن البيان اقتراحًا آخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني بانتهاء إجازات الأعياد، بالإضافة إلى تاكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.