الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب البنك الأهلى: وضعنا الزمالك تحت ضغط كبير

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

تحدث بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عقب الفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في ثمن نهائي كأس الرابطة.

 

وكان البنك الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

 

وقال بابا فاسيليو في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك، وفخور بما قدمه اللاعبون في المباراة".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة على المستوى التكتيكي والخططي ووضعنا الزمالك تحت ضغط كبير، وقراراتنا كانت جيدة في المباراة".

 

وتابع: "خلقنا أكثر من فرصة خلال المباراة، وفرضنا سيطرتنا على المباراة، خاصة أننا أمام خصم كبير مثل نادي الزمالك".

 

ويلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس الرابطة.

اليونانى بابا فاسيليو الزمالك البنك الأهلي 2023 قرعة كأس الرابطة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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