مؤلف "رسالة الإمام" محمد هشام عبيه.. من الكتابة الساخرة إلى التاريخية

يعرض مع شهر رمضان المعظم مسلسل "رسالة الإمام" وتدور أحداثه على مدار 50 عامًا وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة، بجانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

مؤلف مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" تأليف محمد هشام عبية الذى كانت بداياته صحفية كما كتب السيناريو وصدر له عدة كتب في الأدب الساخر وأدب الرحلات، و شارك في تأليف مسلسل"رحيم"، وكتابة حوار مسلسل "سقوط حر"، وعدة حلقات في مسلسل "بطلوع الروح".. إلا أن هذا العام انتقل من الكتابة الساخرة الى كتابة الأعمال الدرامية التاريخية.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية قال الكاتب محمد هشام عبية عن المسلسل :«عادة الشخصيات المؤثرة في التاريخ مثل الإمام الشافعي من الممكن أن يتناولها أكثر من عمل بأكثر من زاوية».

علاقة الإمام الشافعي والمصريين

وتابع «الإمام الشافعي له حالة خاصة مع الشعب المصري، وهذه العلاقة مترسخة في الوجدان المصري».

وأردف «أنا وكل فريق الكتابة بجانب المخرج ركزنا على السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر وكانت آخر ست سنوات في حياته، وكانت سنوات مليئة بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والتي أعتقد أن محدش ركز عليها في أعمال سابقة تناولت سيرة الإمام الشافعي».

واستطرد «الإمام الشافعي عندما وصل إلى مصر كانت تمر بفترة تقلبات سياسية واجتماعية، ووجوده كان فارقا ومؤثرا، والمسلسل يتناول العلاقة التبادلية بين الإمام الشافعي والحضارة العظيمة والمؤثرة المصرية».

المسلسل بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.