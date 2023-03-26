الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف يتجنب الشخص السرحان في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة

رد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى السيدات حول حكم الشرع في سرحانها الدائم في الصلاة.

أمور تساعد على عدم السرحان بالصلاة

وقال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، إن السرحان في الصلاة يكون بسبب انشغال الشخص بأشياء خارج الصلاة، مما يؤدي لعدم تركيزه فيها، مؤكدًا أن علاج ذلك يكون باستحضار أنه بين الله سبحانه وتعالى، وهو ما يدعوه للتركيز في الصلاة.

وأضاف، أن ما يدعو الإنسان للسرحان وقت الصلاة هو أشياء مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كالانشغال بالعمل والزوجة والأولاد وكلها مخلوقات، والله سبحانه وتعالى هو من يسر أمري وأمرهم، متابعًا: "أنا مع الخالق فكيف أشغل نفسي بهم".

ونصح بقراءة آيات تم حفظها جديدًا من القرآن الكريم حتى يركز الشخص في الصلاة ويكون معينا لعدم السرحان.

وكشف حكم الاقتراض من البنوك، مؤكدًا أنه لا مانع منه طالما سيتم استخدام في التجارة والاكتساب منه.

أمين الفتوى السرحان الصلاة حكم الاقتراض الإنشغال بالعمل

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