الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليتوانيا تدعو لفرض عقوبات على روسيا ردا على نيتها نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا

نووى روسيا
نووى روسيا

أعلنت ليتوانيا عن دعوتها لفرض عقوبات على روسيا، ردا على نيتها نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا. 

 

وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.

 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

 

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا بدءا من يوليو المقبل.

 

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
 

وقال بوتين، إن روسيا ستستخدم اليورانيوم المنضب إذا تم إرسال الذخائر إلى أوكرانيا. 

 

وأوضح أن روسيا تنقل الأسلحة النووية إلىبيلاروسية، بل تعيد تموضعها كما فعلت أمريكا في أوروبا. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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