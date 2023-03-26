الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل شعرت بنجوميتها؟.. مي عمر تكشف سبب رفضها المشاركة في هذا المسلسل

مي عمر
مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر أسباب اعتذارها عن مسلسل «حكايات بنات 3».

وردت مي عمر خلال حلولها ضيفة على برنامج «حبر سري» المُذاع على قناة «القاهرة والناس»: «وقتها كنت ماضية مسلسل ريح المدام وأيضًا مسلسل عفاريت عدلي علام، وكان تصوير مسلسل حكايات بنات قبلهم».

وأضافت: «أنا مش بعرف أخرج من عمل أدخل في عمل وهكذا، بحب آخذ وقتي في التحضير لأي عمل وأجهز الشخصية، ومسلسل حكايات بنات كان هيتعمل وبعدها على طول ريح المدام».

مي عمر: استحالة أرفض أي دور حلو بسبب الأموال

وردت عليها الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة البرنامج قائلة: «قالوا وقتها إنك حسيتي بنجوميتك ورفضتي البطولة الجماعية»، لترد مي عمر: «لا الموضوع مش كدة، أنا وقتها كنت متحمسة لمسلسل ريح المدام، ومكنش ينفع أضيع وقت في حاجة على حساب حاجة تانية، ومكنتش متحمسة أوي للشخصية».

كما أشارت مي عمر إلى أنها استحالة ترفض المشاركة في عمل بسبب الأموال، متابعة: «إحنا بندور على الأدوار الحلوة، الأدوار الحلوة مبقتش موجودة دلوقتي».

مي عمر الفنانة مي عمر برنامج حبر سري ضيف حبر سري حبر سري الإعلامية أسما إبراهيم حكايات بنات 3 ريح المدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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