أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. رمضان يعثر على «بلال شامة»

عثر رجال الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة، بطولته وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، على بلال شامة الذي خطف ابنه منه في الحلقات الأولى من المسلسل.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة

إلا أن رمضان بمجرد وصوله إليه اكتشف أنه شخص آخر ليصاب بخيبة أمل: "كل ما أقرب منه يبعد عني مسافات"، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.

واختُطف ابن رمضان من المستشفى فور ولادته لتُصاب والدته مي كساب بحالة انهيار شديدة وتفقد الوعي، ما اضطر محمد رمضان للتشاجر مع الأطباء، بسبب ذلك الحادث.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.