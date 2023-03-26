خلطة «المتحدة».. تنوع فى الأفكار وقوة فى السيناريوهات وأداء تمثيلى كبير

أشاد نقاد فنيون بالمستوى المحترف والتنوع الذى تقدمه الدراما التليفزيونية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضانى الحالى، فيما أثنى سياسيون وبرلمانيون على جهود الشركة فى تقديم محتوى درامى يليق بشهر رمضان، فضلًا عن جهودها التى بذلتها لإنقاذ صناعة الدراما من الانهيار، لتضعها على طريق النجاح والتقدم والازدهار، بخطة قوية منظمة.

وقال الناقد خالد محمود إن الأعمال الفنية المقدمة فى شهر رمضان متنوعة ومتميزة، مضيفًا أن الشركة المتحدة تقدم توليفة مهمة ومختلفة تُرضى جميع الأذواق، كما أن أفكار المسلسلات المقدمة مختلفة ومتعددة. وأضاف: «مسلسلات هذا العام هى الأكثر اتزانًا من حيث الدراما»، مشيدًا بعودة المسلسلات الدينية والتاريخية، خاصة مسلسل «رسالة الإمام»، متابعًا: «الفنان خالد النبوى خاض تحديًا كبيرًا خلال هذا المسلسل».

كما أشادت الناقدة الفنية دعاء حلمى بجرعة الكوميديا المقدمة فى المسلسلات التى أنتجتها الشركة المتحدة، مشيدة كذلك بتنوعها وتكاملها.

وقالت: «الفنانة يسرا نجحت فى تغيير بوصلتها الفنية، وقدمت عملًا كوميديًا وغيرت كثيرًا من الشكل الذى اعتاد المشاهدون رؤيتها عليه»، مثنية على أدائها المختلف والراقى.

كما أشادت بمسلسل «الصفارة»، للفنان أحمد أمين، لافتة إلى أنه يقدم الكوميديا باحتراف، وأثبت نفسه كممثل يستطيع تقديم مسلسل بمفرده، متوقعة أن تعلو أسهم العمل خلال الأيام المقبلة.

وفى السياق ذاته، ثمّن الناقد أحمد سعدالدين المجهودات الكبيرة التى بذلت لإنتاج دراما «المتحدة»، مضيفًا أنها خلقت تنافسًا كبيرًا بين عدد من النجوم فى الموسم.

وقال: «الشركة المتحدة تطور كل عام شكل المواد الدرامية، وهناك تطور على مستوى الإنتاج، وهذا ظهر فى التقنيات الحديثة التى استخدمت خلال التصوير».

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة نجحت فى جذب الأنظار محليًا وإقليميًا إلى الأعمال الدرامية المصرية مع بداية موسم رمضان، وهو ما يؤكد دور الفن كواحد من أهم روافد القوى الناعمة التى تمتلكها مصر منذ عقود طويلة.

وأشار إلى أن الدراما التى تنتجها «المتحدة» تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخى الذى يتناول حقبًا زمنية مختلفة، والاجتماعى الذى يدعم ويعزز قضايا المرأة، والوطنى الذى يسجل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقال «الشركة تمكنت من تقديم محتوى درامى مميز مناسب للأطفال، يسهم فى ترسيخ القيم الدينية المجتمعية، وأهم ما يميزه أنه جاء بعد سنوات من غياب المحتوى الموجّه للطفل المصرى، ما تركه فريسة إلى ثقافات أخرى لا تناسبنا اجتماعيًا ودينيًا»، متابعًا: «محتوى الطفولة له أهمية كبيرة فى تعزيز مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن».

ولفت إلى أن المحتوى الدرامى عكس التقدم الكبير الذى حدث على مستوى الصناعة، بما يناسب التطور التقنى فى العالم، لتقديم أفضل صورة ممكنة، مكملًا: «الشركة نجحت فى تحقيق المعادلة الصعبة من خلال اختيار المحتوى الجاذب والهادف فى نفس الوقت، لتخلق قواعد جديدة للمنافسة داخليًا وخارجيًا».

وقال إن الدراما عانت لسنوات سيطرة أعمال لا تعبّر عن مجتمعنا، ويتم تصديرها باعتبارها انعكاسًا للمجتمع المصرى، وكان المبرر دائمًا أنها النوع الذى يحظى بقبول الجمهور، حتى جاءت «المتحدة» لتثبت عكس ذلك، وتحقق مزيجًا مميزًا من الأعمال الدرامية التى لفتت الأنظار فى الخارج قبل الداخل.

وأشاد بقدرة الشركة المتحدة خلال السنوات الأخيرة على إنقاذ صناعة الدراما من الانهيار، لتضعها على طريق النجاح والتقدم والازدهار، من خلال خطة قوية أسهمت فى تنظيم الصناعة وإعادة بنائها، بما يتناسب مع التطورات العالمية فى سوق الدراما، لتجد لنفسها مكانًا للمنافسة مرة أخرى إقليميًا، بعد أن سُحب من تحتها البساط لسنوات، مشددًا على أن الدراما إحدى أدوات الدولة لصناعة الوعى، التى لا يجب إغفالها.

ووصف هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى شهر رمضان بالوجبة الدرامية المتكاملة والمتنوعة، التى ضربت نموذجً، رائدًا فى إعادة الفن لدوره المهم فى تنوير العقول، ليشارك بقوة فى معركة الوعى ومحاربة الفكر بالفكر، وصناعة أعمال هادفة وقيّمة تسهم فى بناء المجتمع وإحياء تراثنا الثقافى.

وأشار «العسال» إلى أن الشركة المتحدة من خلال ما تقدمه من مسلسلات متنوعة تستعيد دور الفن فى إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لضرب التماسك المجتمعى بإثارة الفتن أو الشائعات.

وقال: «استطاعت الشركة إعادة المشاهد المصرى والعربى للشاشة الصغيرة، وتغذية روح الانتماء لديه بتقديم وجبة درامية وطنية»، متابعًا: «دراما رمضان تدخل كل بيت مصرى، وهو ما حرصت عليه الشركة من خلال وضع خارطة للموسم تتنوع ما بين الأعمال التاريخية والوطنية والدينية والكوميديا والدراما الاجتماعية».

وأضاف: «الأعمال أسهمت فى تجسيد بطولات أبنائنا البواسل من رجال الشرطة والجيش، وتوثيق ما يقدمونه من تضحيات، والتى أسهمت فى شحن العقل والوجدان المصرى بالوطنية وتعريف النشء والأطفال بأبطالنا، ليكونوا قدوة يحتذى بها».

واعتبر أن ما قدمته الشركة من إبداعات وطنية درامية يعكس دورها التوعوى والتنويرى فى نقل حقيقة المعارك التى تخوضها الدولة مع الإرهاب، متابعًا: «جعلت المشاهد من مختلف الأعمار حريصًا على المشاهدة، وحظيت الأعمال بإعجاب المصرى والعربى».

وقال النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبحت لها إسهامات واضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية والمصرية، والتصدى لفوضى الانفتاح التكنولوجى، واستعادة التوازن للمشهد الإعلامى المصرى والعربى، مشيدًا بما تقدمه «المتحدة» من محتوى درامى هادف، يجسد الواقع ويعمل على تغييره نحو الأفضل مع ترسيخ القيم والمثل العليا فى المجتمع.

وأضاف «فوزى»: «إعلام الشركة المتحدة تمكن من ملء الفراغ الذى حدث نتيجة انعدام ثقة الجمهور فى كثير من القنوات الفضائية فى فترة من الفترات، وهو ما جعل هناك شبه فراغ كامل، وتم ذلك من خلال أعمال ودراما تؤكد أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التى تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة»، مؤكدًا أن هناك نهضة درامية حقيقية تقودها الشركة لدعم الوعى الاجتماعى.

وأبدى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إعجابه الشديد بالرؤية العميقة لسياسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الساعية لنشر القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، والتى تقوم بدور تثقيفى وتوعوى وفنى وحضارى مهم، كانت تقوم به وزارتا الثقافة والإعلام ومؤسسة السينما فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى.

وأكد أن «المتحدة» نجحت حتى الآن فى تحقيق أهدافها النبيلة المتمثلة فى استعادة دور الفن المصرى، إحدى أهم القوى الناعمة التى تملكها مصر، وأيضًا استعادة مكانة مصر الفنية والثقافية على امتداد الوطن العربى الكبير.

وأشاد «الشهابى» بمسلسل «رسالة الإمام»، من بطولة الفنان خالد النبوى، معتبرًا أنه يمثل عودة إلى الدراما الدينية والتاريخية ذات التأثير الكبير على المشاهد العربى بعد غياب طويل.

وقال: «الإعداد الجيد وطاقم العمل وفريق كتابة القصة والسيناريو من المصريين والسوريين، كلها أمور تؤكد أن «المتحدة» قدمت كل الإمكانات المطلوبة لإنجاح العمل، ليكون المسلسل عودة قوية للدراما الهادفة، التى ترسى قيمًا نبيلة فى نفوس المشاهدين، لتحل محل دراما تركت آثارًا سلبية وسلوكيات بعيدة عن ثقافتنا وتعاليمنا الدينية».

وقال المهندس محمد رزق، القيادى بحزب «مستقبل وطن»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نموذجًا يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، بالابتعاد عن إنتاج مسلسلات البلطجة والعنف، والاتجاه لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصرى، مع تقديم مجموعة متميزة من المسلسلات الدينية والتاريخية.

ووجّه كل التحية والتقدير لـ«المتحدة» على ما بذلته من جهود حتى تُخرج مسلسلات رمضان هذا العام بالصورة التى تتماشى مع عادات وقيم المجتمع المصرى، دون تسليط الضوء على البلطجة والعنف والقتل كما كان يحدث فى السابق، الأمر الذى لاقى استحسان الجمهور المصرى والعربى منذ بداية الشهر الكريم.

وأضاف: «المتحدة أنتجت مسلسلات تتميز بالتنوع والثراء، فهناك دراما تاريخية مثل (سره الباتع)، ودينية مثل (رسالة الإمام)، وأخرى اجتماعية وكوميدية ومسلسلات للأطفال، وهذا خير دليل على المحتوى الهادف، كما أنها بثت عبر شاشاتها برامج دينية ومجتمعية متميزة وهادفة، وكل الشكر والتحية للقائمين على إدارتها».

وأضاف: «فى الوقت الذى يخوض فيه بلدنا الحبيب معركة وعى حقيقية لا يفوتنا فيه أن نقدم موسمًا دراميًا رمضانيًا يبتعد عن الابتذال والعنف والبلطجة، ويقدم محتوى آمنًا وهادفًا يفيد الأسرة المصرية ولا يخل بقيمنا المجتمعية».

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمال مهمة تواجه الجرائم وتدعم سيادة القانون وتنشر الوعى والثقافة فى المجتمع.

ووجهت رئيس «القومى للمرأة» التحية لصناع مسلسل «حضرة العمدة»، الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة «الحياة» فى رمضان، وكتبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تحية لحضرة العمدة.. العمدة تقف فى وجه جريمة ختان إناث.. وحوار مكتوب بحرفية عالية جدًا.. أنا مش هاكلمك بالدين ولا بالقانون رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم.. وأوقفت جريمة اغتيال طفلة.. وبنسمع القانون داخل الحوار نصًا».

وأضافت: «تحية لمواقف فى أعمال فنية تقوم بنشر ثقافة حماية من جرائم.. تحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. وتحية لروبى حضرة العمدة.. كان مشهدًا صادقًا جدًا جدًا».