مسلسل الصفارة الحلقة الرابعة.. متابعين أحمد أمين يتشوقون لشخصيته الجديدة بالصفارة

ينتظر العديد من متابعى مسلسل الصفارة بعد قليل ماذا سيحدث في الحلقة الرابعة من الصفارة وذلك بعد دخول أحمد أمين فى شخصية جديدة وهى شخصية شبيه بشخصية مطربي المهرجانات، تعرض الحلقة الرابعة على قناة “دي إم سي” فى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

مسلسل الصفارة يتصدر التريند

وتفاعل رواد السوشيال ميديا خلال الثلاث حلقات الماضية مع شخصية أحمد أمين وزوجته شيرين، وتأثير صفارة الملك توت عليه، وتصدر المسلسل منصات السوشيال ميديا بالاضافة إلى تصدر المسلسل محركات البحث على جوجل خلال الثلاث أيام الماضية.

أحداث مسلسل الصفارة

تدور أحداث مسلسل الصفارة حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفاً مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين، خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجي وباستايلات شعر مختلفة.

موعد عرض مسلسل الصفارة

يعرض مسلسل الصفارة علي قناة دي إم سي، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساء، و يعاد الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، و الساعة 2:15 ظهرًا والمسلسل مكون من 15 حلقة و يعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

تدور أحداث مسلسل "الصفارة" المكون من 15 حلقة فقط، في إطار كوميدي تشويقي، فكرته مأخوذة عن رواية أجنبية بعنوان "Sound Of Thunder- تأثير الفراشة".

ويجسد أحمد أمين دور "فؤاد"، ويعمل مرشدًا سياحيًا، يسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضي، ليدخل في مغامرات كوميدية، وتنقلب بسببها حياته رأسًا على عقب.