الحلقة الرابعة.. مشاجرة بين «كارم فتح الله» وجعفر العمدة

يتساءل عدد من الجمهور عن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

وشهدت احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 تشاجر جعفر العمدة مع كارم فتح الله نجل حمادة فتح الله بسبب اعتداء الأول على زوجته.

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 ، قام جعفر بضرب كارم حتى سقط مغشيًا عليه وهم بقتله إلا أن إيمان العاصي طلبت منه عدم قتله وقالت له: "بلاش تموته يا جعفر قتلتلي واحد قبل كدة مش لازم يكونوا اتنين".

وقال رمضان في وسط الحارة: "اشهدي يا سيدة يا زينب عائلة فتح الله فتحت باب الدم تاني وأنا مش هقفله".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة ، يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

احداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.