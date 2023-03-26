الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 4.. ماذا ستفعل شهيرة بعد معرفة جميلة بعلاقتها الغرامية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

حالة من الترقب والتشويق ينتظرها متابعو مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، بسبب الأحداث التي شهدتها الحلقة السابقة، والتي أبرزها معرفة جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، وعلاقة أمها شهيرة، التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، بطارق الذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي.

 

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3

 

شهد مسلسل جميلة الحلقة 3، مشهد لآية ابنة سوسن بدر، وهي تخبر زوجها شريف بعلاقة والدتها بطارق نصار الذي يجسد دوره الفنان سامح الصريطي، حيث تسمعهم شهيرة التي انتابتها الصدمة وحالة من الذهول بعد كشف أمرها.

 

لم يقف الأمر عند ذلك، فقد قررت جميلة العودة مرة أخرى لعملها بعد فترة انقطاع، لتجد في انتظارها داليا زوجة طارق نصار وتخبرها بعلاقة والدتها بزوجها.

 

أبطال مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

 

تدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

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مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة 

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يوميًا فى الساعة 1:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

 

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يوميًا الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساءً، ويعاد الـ5 صباحًا.

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