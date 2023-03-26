القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى قيد ثلاثي نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد الصفقات الجديدة.

ودفع دفاع اتحاد الكرة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

ذكر مرتضى منصور في دعواه إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا".