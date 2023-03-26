انخفاض نسبة الأمية في مصر إلى أقل من 25%

أكد الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الجامعات المصرية تلعب دورًا كبيرًا في القضاء على عددٍ كبير من الأمية وذلك عن طريق الندوات والمحاضرات التي يقوم بها طلاب الكليات ومساعدة الأميين على القراءة والكتابة.

وأضاف ناصف، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار نجحت بالتعاون مع الجامعات المصرية في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصري، حيث بلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022.

وأشار إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام المقبلة، موضحًا أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد ناصف، أن نسبة الأمية في مصر انخفضت إلى أقل من 25%، مشيرًا إلى أنه يوجد 5 محافظات نسب الأمية بها منخفضة على مستوى الجمهورية، وهي محافظة جنوب سيناء نسبة الأمية بها أقل من 8%، والوادي الجديد أقل من 9%، والبحر الأحمر أقل من 9%، وبورسعيد أقل من 13%، والسويس أقل من 14%.

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدة إجراءات مهمة اتخذتها الجامعات المصرية للمشاركة الفعّالة في المشروع القومي لمحو الأمية، ومنها: توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية الحكومية، وإنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار بكل جامعة يكون حلقة وصل مع الهيئة، وتنظيم قوافل إعلامية تنموية وتوعوية تجمع بين هيئة تعليم الكبار والجامعة، وإنشاء وحدات لمحو الأمية بالكليات الإنسانية التي يشترك طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالمجلس الأعلى للجامعات لمُتابعة مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية.