برلماني يطالب بتخصيص بعض مراكز الشباب لتأهيل ذوي الهمم

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مراكز الشباب تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت نهجًا محمودًا في تطوير مراكز الشباب أيضًا.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه ذوي الهمم «قادرون باختلاف» في مصر.

وطالب النائب محمود القط، وزارة الشباب والرياضة، بتخصص بعض مراكز الشباب لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حركيًا أو ذهنيًا، لمساعدة ذوي الإعاقة من جهة ولتكون مراكز الشباب ملتقى لكل المصريين من جهة أخرى.