الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بتخصيص بعض مراكز الشباب لتأهيل ذوي الهمم

النائب محمود القط 
النائب محمود القط 

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مراكز الشباب تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت نهجًا محمودًا في تطوير مراكز الشباب أيضًا.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه ذوي الهمم «قادرون باختلاف» في مصر.

وطالب النائب محمود القط، وزارة الشباب والرياضة، بتخصص بعض مراكز الشباب لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حركيًا أو ذهنيًا، لمساعدة ذوي الإعاقة من جهة ولتكون مراكز الشباب ملتقى لكل المصريين من جهة أخرى.

النائب محمود القط مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين شهر رمضان الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محكمة القاهرة الاقتصادية تلزم شيرين عبدالوهاب بدفع 5 ملايين لـ«روتانا»

البنك الدولي يعقد حدثاً حول التمكين الاقتصادي للمرأة غداً

العثور على رضيع فى كيس أسود رابع أيام رمضان بقنا

رفع 820 طن قمامة و40 طن أتربة من شوارع الدقهلية

إجازة عيد الفطر 2023| أرق رسائل التهنئة

بعد أقل من 24 ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلى والهلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل