مصدر في بيراميدز يكشف لـ«الدستور» حقيقة انتقال إبراهيم عادل للأهلي أو الزمالك

علق مصدر في نادي بيراميدز على ما تردد عن انتقال جناح الفريق إبراهيم عادل للقطبين الأهلي أو الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2023.

بيراميدز: لا مانع من رحيل إبراهيم عادل للقطبين.. ولكن بهذه الشروط

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «إبراهيم عادل ليس للبيع محليا، إذ كنت هناك نية للموافقة على رحيل اللاعب ستكون للاحتراف الخارجي وليس داخليا».

وأضاف: «إبراهيم عادل يمتلك حاليا عروضا للاحتراف الخارجي من إسبانيا والبرتغال وإنجلترا تصل قيمتها المالية لـ3 مليون دولار، أي ما يوازي 90 مليون جنيه مصري».

وأكمل المصدر: «بالفعل كنت هناك محاولات من جانب الأهلي الموسم الماضي لضم إبراهيم عادل وأسامة جلال في صفقة تبادلية بين إدارة الناديين، أثناء تولي ياسين منصور شركة الكرة للقلعة الحمراء».

وأوضح: «الخلافات حول بعض الأمور المالية هي التي أوقفت الصفقة، أما الآن الوضع مختلف تماما.. إذ كان الأهلي أو الزمالك يتمسكان بضم إبراهيم عادل، نحن موافقان بشرط سدد 3 مليون دولار كاش، وسنمنحهم على الفور بطاقة الاستغناء الخاص باللاعب».

وأشار المصدر إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة نريد الحصول على أكبر استفادة مادية، تعود على الجميع سواء اللاعب أو النادي.

واختتم: «العائد الضخم الذي سيعود على بيراميدز في حالة الموافقة على رحيل اللاعب للاحتراف، يجعلنا نوافق على بيعه خارجيا وليس داخليا».