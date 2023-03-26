الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الاتحاد البرازيلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أنشيلوتي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيكون خياراً واضحاً لتدريب منتخب البرازيل، إذا كان متاحاً بنهاية الموسم. 

وأكد رودريجيز أن أنشيلوتي يتصدّر قائمة المرشحين لخلافة تيتي، الذي تنحّى عن تدريب المنتخب البرازيلي بعد خروجه من ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال لوكالة "رويترز": "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت إمرته. أحبه حقيقة، لصدقه في طريقة عمله وعمله المتواصل. إنه غنيّ عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق إنجازات كثيرة، ونأمل بأن يحقق المزيد". 

وكان أنشيلوتي أحد محاور حديث لاعبي المنتخب البرازيلي في الأيام الماضية، قبل خسارته أمام المغرب ودياً 1-2، إذ أثنى لاعبون عليه، بينهم فينيسيوس جونيور وإيدرسون ورودريجو وكاسيميرو. 

ولفت رودريجيز إلى أن الهوس بأنشيلوتي انتقل أيضاً إلى الجمهور البرازيلي، قائلاً: "أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، ولكن يبدو أنه كذلك لدى الجمهور. أينما ذهبتُ في البرازيل، في كل ملعب، هو أول مَن يسألني المشجعون عنه". 

وأضاف: "إنهم يتحدثون عنه بحب، تقديراً للعمل المثالي الذي أداه خلال مسيرته. فلنكن على يقين بالله وننتظر الوقت المناسب، وسنرى إذا ما كان بمقدورنا تحقيق ذلك، في سعينا لتعيين مدرب جديد لمنتخب البرازيل".

وذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن الاتحاد البرازيلي ينتظر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني لتعيينه مدرب جديد للفريق.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في انتظار رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد من أجل تعيينه مدربا للسيليساو.

وذكرت تقارير صحفية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، توصل لاتفاق لتدريب منتخب البرازيل عقب نهاية الموسم، خلفًا لـ تيتي، لكن الاتحاد البرازيلي نفى تلك التقارير.

ويقود منتخب البرازيل في الوقت الحالي، رامون مينزينيس، بصفة مؤقتة، خلفًا لـ تيتي الذي رحل عن تدريب “راقصو السامبا”، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 بقطر، من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وخسر المنتخب البرازيلي وديًا فجر اليوم الأحد بهدفين لهدف لحساب منتخب المغرب.

رئيس الاتحاد البرازيلي أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي البرازيل هيهي

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وائل لطفي

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