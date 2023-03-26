الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان منتجات ألبان مجهولة المصدر بمخزن مواد غذائية في الشرقية

ألبان
ألبان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان، بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء.

حيث تم تحرير محاضر للمخالفين، فقد تم تحرير المحضر رقم ١٦٨٥ لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٢٠٠ شيكاره شرش لبن زنه الشيكاره ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ٥ أطنان شرش لبن مجهولة المصدر (بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدرها) على ذمة المحضر، وتحرير عدد ٢ محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر بأرقام ١٦٨٦، ١٦٨٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان

كما تحرير المحضر رقم ١٦٨٨ لسنة ٢٠٢٣جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.


وفى سياق متصل، كشفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ،ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

إحكام الرقابة إدارة تموين أسعار أصحاب الأنشطة الانشطة التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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