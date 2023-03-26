«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن رمضان فى إفريقيا 12 أبريل

يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "رمضان في إفريقيا"، التي تنظمها لجنة الشباب ومقررتها الدكتورة منى الحديدي، وذلك في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023 بقاعة المجلس، برعاية الأمين العام للمجلس الدكتور هشام عزمي.

ومن المقرر أن تدير الندوة الدكتورة رشا أبو شقرا عضو مجلس النواب ومتخصصة في الدراسات الإفريقية، ويشارك بها كل من إبراهيم أصيل "إفريقيا الوسطى"، صالح إسحق "تشاد"، طه كيزوكي "تنزانيا"، الدكتور عبدالرحمن سيد "موريتانيا"، والسفير محمد إلياس "السودان".

كما تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الشاعر أحمد سويلم، الأمسية الشعرية الرمضانية الأولى بعنوان "تجليات رمضان بين الشعر الشعبي وشعر العامية" وذلك في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023.

يدير الأمسية الشاعر يسري حسان، وكلمة الشاعر أحمد سويلم (مقرر لجنة الشعر) بعنوان "رمضان في شعر الفصحى"، ويشارك بها عدد من الشعراء وهم أحمد سراج، أشرف عامر، أمين حداد، عمر الصاوي، محمد حسني، محمد مطر، ومحمود الحلواني، فضلا عن فقرة غنائية الفنان عهدي شاكر.