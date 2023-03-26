نفى دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.. ترامب: يحققون معى لمنعى من العودة للبيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن التحقيق ضده في نيويورك يجري لأسباب سياسية ومرتبط بنيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب أمام تجمع مؤيدين في تكساس: "يجري التحقيق معي حول ما لا يعتبر جريمة أو حتى جنحة أو خيانة".

وأكد أن الملاحقة سياسية بحتة، ومرتبط بنيته الترشح للرئاسة في عام 2024.

وكان ترامب قد أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال" أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسميا، لكن لم يتضح متى سيتم توجيه أي اتهام.

ويتعلق تحقيق نيويورك باتهام ترامب بمنح ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مبالغ مالية لشراء صمتها خلال حملته عام 2016 للوصول للبيت الأبيض.

وسعى ترامب إلى تصوير قضية مانهاتن على أنها ذات دوافع سياسية واستغلها في جمع أموال وحشد مؤيدين.

وأطلق الجمعة تحذيرا مروعا قال فيه إن البلاد ستشهد “موتا ودمارا” محتملا إذا اتُهم بارتكاب جريمة.

وعادة ما تجتذب تجمعات ترامب الآلاف من المؤيدين المتحمسين لرؤيته شخصيا، وقد استمر في تنظيم تجمعات حاشدة حتى بعدما ترك منصبه.