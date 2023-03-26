ضرغام يحاول إقناع جلال الفارس في «حضرة العمدة» باستقالة روبي من العمودية

حاول الفنان أحمد بدير الذي يجسد دور “ضرغام” خلال اجتماعه مع الفنان أحمد رزق، يجسد دور “جلال الفارس: بإقناعه بتستقالة صفية الفارس من العمودية وتعيين الفنانة بسمة تجسد دور ”كابر" لتكون حضرة العمدة الجديدة، وأن أهل القرية يرحبون ويفرحون بتعينها، كما أنها تربط بين عائلتي الفوارسة والدهايشة وهو ما ينهي خلافات العائلتين.

وتشهد الحلقة الثالثة العديد من الأحداث المتشابكة المليئة بالإثارة والتشويق، خاصة بعد فوز «صفية عارف الفارس» وتجسدها روبي، لعمودية قرية «تل شبورة»، ومن المقرر أن تفتح «صفية» النار، على بعض أهالى القرية المؤيدين لـ«ختان الإناث»، تلك القضية والجريمة التى يعاقب عليها القانون.

وبدأت الحلقة بالاصطدام مع نهلة سلامة، التى تجسد دور الدكتورة التى تفعل تلك العملية لطفلة صغيرة فى القرية، إحدى قريبات «مستورة» العاملة فى ڤيلا عائلة الفوارسة وتجسدها الفنانة الشابة زينب العبد.

لم تكتفِ «صفية عارف الفارس» للحاق بالطفلة، إنما تقوم بإبلاغ الشرطة للتحقيق فى تلك الواقعة والجريمة، ويحقق فى هذه الواقعة رئيس المباحث حسام صلاح الدين، ويجسده الفنان شادى مقار.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

بطلة المسلسل الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.