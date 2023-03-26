الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يجري جولة مرورية بمساجد غرب والجمرك

جولة مرورية لوكيل
جولة مرورية لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت، جولة مرورية شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف “غرب والجمرك” عقب صلاة المغرب وحتى الإنتهاء من صلاة التراويح، أدى خلالها صلاة العشاء بمسجد محمد حسن بإدارة غرب والتراويح بمسجد أبي العباس المرسي.

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وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن الحالة العامة طيبة، والمساجد تكتظ بالرواد وسط أجواءٍ إيمانية مباركة، مؤكدًا على العاملين بالمساجد ببذل أقصى جهد لإعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن بما يعمق روح الحب والطمأنينة بالمشاعر الإيمانية من خلال بيوت الله موجها إياهم أن خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن شرف لنا جميعا.

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وكان قد قام الشيخ “سلامة” بجولة مرورية مفاجئة فجر اليوم السبت، على عدد من مساجد إدارتي أوقاف “وسط - الجمرك” للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال، بها مؤكدًا أن الجولات المرورية مستمرة طول شهر رمضان المعظم في كل وقت للتأكد من جاهزية المسجد و اعدادها على أعلى مستوى لاستقبال ضيوف الرحمن في كل وقت.

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الأوقاف صلاة التراويح جولة مرورية أوقاف الإسكندرية شهر رمضان

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