سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية
يزداد البحث عن سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الذهب في مصر الذي ينال اهتمامات الكثير من المواطنين لمختلف الأسباب.
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سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية
نعرض لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية في أخر تحديث له وفق البورصة المتخصصة فيه.
سعر الذهب عيار 24
2308.5 جنيه بيع
2274.25 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 22
2116.25 جنيه بيع
2084.75 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 21
2020 جنيه بيع
1990 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 18
1731.5 جنيه بيع
1705.75 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 14
1346.75 جنيه بيع
1326.75 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 12
1154.25 جنيه بيع
1137.25 جنيه شراء
سعر الذهب من عيار 9
865.75 جنيه بيع
852.75 جنيه شراء
سعر الجنيه ذهب
16160 جنيه بيع
17345 جنيه شراء
توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
في تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي زاد الطلب على الذهب لأعلى مستوى له في 11 عامًا في عام 2022 ، بسبب عمليات الشراء الضخمة للبنك المركزي.
واشترت البنوك المركزية أعلى مستوى في 55 عاما عند 1136 طنا من الذهب العام الماضي.
توقعت شركة فيتش سوليوشنز أن يصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 2075 دولار في الأسابيع المقبلة، استندت الشركة في هذه النظرة إلى "عدم الاستقرار المالي العالمي"، مضيفة أنها تتوقع أن يظل الذهب "مرتفعًا في السنوات المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد.