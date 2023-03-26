الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الأحد
سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية

يزداد البحث عن سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الذهب في مصر الذي ينال اهتمامات الكثير من المواطنين لمختلف الأسباب.

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية


نعرض لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية في أخر تحديث له وفق البورصة المتخصصة فيه.

سعر الذهب عيار 24
2308.5 جنيه بيع
2274.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22
2116.25 جنيه بيع
2084.75 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21
2020 جنيه بيع
1990 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18
1731.5 جنيه بيع
1705.75 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 14
1346.75 جنيه بيع
1326.75 جنيه شراء


سعر الذهب عيار 12

1154.25 جنيه بيع

1137.25 جنيه شراء

سعر الذهب من عيار 9
865.75 جنيه بيع
852.75 جنيه شراء

 

سعر الجنيه ذهب

16160 جنيه بيع

17345 جنيه شراء

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توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة 

في تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي زاد الطلب على الذهب لأعلى مستوى له في 11 عامًا في عام 2022 ، بسبب عمليات الشراء الضخمة للبنك المركزي.

 

واشترت البنوك المركزية أعلى مستوى في 55 عاما عند 1136 طنا من الذهب العام الماضي.

 

توقعت شركة فيتش سوليوشنز أن يصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 2075 دولار في الأسابيع المقبلة، استندت الشركة في هذه النظرة إلى "عدم الاستقرار المالي العالمي"، مضيفة أنها تتوقع أن يظل الذهب "مرتفعًا في السنوات المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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