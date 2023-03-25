الكتيبة 101.. من هو المقدم طيار شهيد أحمد عمارة التي سميت عملية الثأر باسمه؟

اختتمت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، بصورة لعدد من شهداء القوات المسلحة، وكتب تحتها "العملية عمارة.. استشهاد المقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة".

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3

وخلال الأحداث تظهر اتخاذ عمرو يوسف الذي يقوم بدور أحد ضباط قوات الصاعقة بتسمية اسم ضرب النفق باسم العملية عمارة، وتأتي هذه العملية من أجل الثأر من لشهداء حادث كرم القواديس بعد رصد نفق على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، لكن من هو هذا الشهيد الذي سميت العملية باسمه؟.

من هو الشهيد احمد عمارة ؟

المقدم طيار أحمد عمارة هو رائد طيار بالقوات الجوية، استشهد في 25 يناير 2014، مع 4 آخرين عندما استهدفت طائر هليكوبتر تابعه للقوات الجوية المصرية كان يستقلها أثناء قيامها بعملية عسكرية في شمال سيناء، ضد العناصر التكفيرية المتطرفة.

تم ترقيته استثنائيًا إلى رتبة المقدم طيار بقرار من وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وقتها- والذي حضر الجنازة العسكرية للشهداء الخمسة، وتم إدارج اسمه في قائمة الشرف الوطني المصري في 26 يناير 2014م، بعد منحه القلادة الذهبية.

قصة مسلسل الكتيبة 101

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة