السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحلقة 3 من الكتيبة 101.. وفاء عامر تكتشف مخزن سلاح للإرهابيين في منزل جارها

وفاء عامر
وفاء عامر

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 الذي يعرض على قناة أون إي أحداثا مثيرة في حلقة اليوم، حيث ظهرت الفنانة وفاء عامر واصطحبت ابنها الذي كان يلعب مع أبناء أشخاص مشبوهين ونهرته وأخبرته بألا يلعب معهم مرة أخرى.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3

وفي هذا الوقت ظهرت جارتها، وسألتها وفاء عامر عن صاحب أحد المنازل فقالت لها إنه تم بيعه لأحد الأشخاص من العريش وأن هذا المنزل أصبح مخزن للسلاح الخاص بالجماعات الإرهابية.

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مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101

ويأتي موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على قناة "أون تي في"، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام العاشرة صباحا.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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