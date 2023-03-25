الكتيبة 101 الحلقة الثالثة.. أبناء شيوخ قبائل سيناء يضحون فداء لمصر

في الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 اليوم، استشهد سالم نجل الشيخ موسى أحد شيوخ قبائل سيناء، الذين يساعدون القوات المسلحة، في محاولة منه لمساعدة قوات الجيش في القبض على أبو عمار المهاجر، الذي دخل مصر لتنفيذ عمليات إرهابية، وأحد مخططي حادث كمين "كرم القواديس" في نقل السلاح وإقامة العناصر وهو نفق له أكثر من مدخل ومخرج.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3

ولكن "سالم" انقض على أحد الأنفاق التي كانت تؤمن "أبو عمار" وفجر نفسه فيها، ما أدى لنجاح عملية القوات المسلحة في عملية القبض على "أبو عمار".

وحضر الجنازة عدد من ضباط القوات المسلحة، إلى جانب "خالد" ضابط المخابرات الذي يجسد دوره آسر ياسين، باديًا الحزن على وجهه لفقدان ابن الشيخ الذي لم يتوانَ في التضحية بابنه في سبيل تطهير مصر من الإرهاب.

وتشهد الحلقة الثالثة أحداث متصاعدة عن تفاني القوات المسلحة بالتعاون مع ضباط المخابرات في القبض على العناصر التكفيرية التي وصلت مصر لتخريب أراضيها، فكان التخطيط للثأر من منفذي عملية “كرم القواديس” هي البداية لعملية التطهير.

قصة مسلسل الكتيبة 101

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.