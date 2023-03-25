السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حبس عامل 6 أشهر بسبب قطة.. كيف يحمي القانون المصري حقوق الحيوانات؟

حبس
حبس

أوضح الإعلامي إبراهيم الجارحي، كيف يحمي القانون حقوق الحيوانات؟، قائلًا: "إن زمان كان صعب تسمع عن شخص حصل على حكم بالسجن لأنه تعدى على حيوان أليف".

وأضاف الجارحي خلال تقديمه برنامج بالمنطق، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يمكن عشان زمان مكناش بنسمع عن جرائم تعذيب وقتل وتسميم للكلاب والقطط وغيرهم من الحيوانات الأليفة، أو يمكن عشان زمان مكنش فيه سوشيال ميديا أو تيك توك يسمح لبعض الموتورين والمرضى أن يعذبوا قطة ويصوروا ذلك فيديو حتى يحصلون على نسب أعلى من المشاهدة. 

وأوضح أن في مصر حصل حادثين، لافتا إلى أن في الحادثين كان يوجد قرارات قضائية، وأحكام صارمة وسريعة وحاسمة، ضد أشخاص ارتكبوا أعمال عنف ضد الحيوانات وتحديدًا قطتين؛ قصة القطة الأولى، كانت لعامل في مطعم شهير وسط القاهرة حاول أن يتخلص منها لأنها دخلت المطعم فأمسكها وألقاها في الشارع بقسوة، ويبدو أنها كانت جائعة وتبحث عن طعام، ويبدو أنه كان متحجر القلب، والقطة كررت الأمر مرتين، وفي المرة الثالثة رماها العامل متعمدًا أسفل عجلات سيارة نقل كانت تسير في الشارع، وماتت القطة في الحال. 

وأشار إلى أن هذه الحادثة وقعت أمام سيدة في المطعم واعترضت بشدة على تصرف العامل، ونشرت على حسابها في فيسبوك، تفاصيل الواقعة، كما رأته وحدث تفاعل كبير جدا على منشورها، وغضب من الناس الذين طالبوا بمقاطعة هذا المطعم، وأصدرت إدارة المطعم بيان تبرأت فيه من تصرف العامل وقالت بأنه جديد في العمل ولا يعرف سياسة المطعم، وأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة ضده، ولكن هذا لم يكن كافيا، وتقدمت السيدة ببلاغ للسلطات ضد المطعم وضد العامل، وبدورها ألقت السلطات المصرية القبض على مرتكب الواقعة ، وفي خلال 13 يوم فقط صدر حكم من محكمة جنح عابدين بحبسه 6 أشهر. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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