«أبو عبلة» يطمئن على حالة لاعبي الأهلي في المنتخب الوطني

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه حرص على الاطمئنان على لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخب الوطني عقب مباراة مالاوي أمس .

وأوضح أبو عبلة، أنه حرص على الاتصال بطبيب المنتخب الوطني لمزيد من الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين بعد المباراة .

وأشار إلى أن جميع اللاعبين بحالة بدنية وطبية جيدة بعد المباراة التي جمعت منتخب مصر ومنتخب مالاوي.

وأكد أنه يتواصل بشكل مستمر مع كافة عناصر الأهلي الدوليين بالمنتخبات للاطمئنان عليهم .

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت القادم على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مران الأهلي| «متولي» يبدأ المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية

محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي انتظم في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية.

أوضح أبو عبلة أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

مران الأهلي| ياسر إبراهيم ينتظم في التدريبات استعدادًا لمباراة الهلال السوداني

ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في المران الجماعي اليوم بشكل كامل.

وأكد طبيب الفريق أن «ياسر» خضع لفحص طبي أمس عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وذلك للتأكد من تعافيه من الإصابة.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.