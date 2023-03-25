السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب تروسيكل أسفل كوبرى نفيشة بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب التروسيكل أسفل كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، أسفر عن اصابة شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح  وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب تروسيكل أسفل كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية. 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة  مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية،وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

حادث انقلاب التروسيكل كوبري نفيشة مركز الإسماعيلية كدمات وسحجات كسور وجروح اللواء مساعد وزير الداخلية

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