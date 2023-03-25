السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E وتردد القناة

ON e
ON e

فضائية ON E تقدم باقة غنية وهامة من المسلسلات الدرامية الهامة التي تقدمها خلال الماراثون الرمضاني 2023، والتي تتميز بالتنوع والأهمية من حيث المحتوى والمضمون والرسالة إذ تقدم أعمال كوميدية وتاريخية وأخر عائلية واجتماعية، ومن ثم يهتم الجمهور بمعرفة تردد القناة ومواعيد المسلسلات التي تقدمها طيلة أيام الشهر.

قناة ON E في رمضان 2023 

يبحث  الجمهور عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E، والتي تتضمن عدد من المسلسلات الحصرية المعروضة على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية، بجانب عدد من المسلسلات التي تعرض بالتزامن مع قنوات أخرى، وفقا لما أعلنته شبكة قنوات ON عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض المسلسلات عبر فضائية ON E

وتبدأ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E، بمسلسل الكبير أوي، الذي يذاع في تمام الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد للمرة الأولى 12:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عصرا، وأما سره الباتع تذاع في تمام الساعة الـ7:30 مساء، ويعاد في الـ11:15 مساء وفي الـ6:15 صباحا.

 

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E

وضمن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E، يعرض مسلسل الكتيبة 101، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف في تمام الساعة الـ8:45 مساء، ويعاد للمرة الأولى في الـ3 صباحا، والإعادة الثانية في الـ10 صباحا، ثم يعرض مسلسل جميلة في الـ11: 15 مساء، ويعاد في الـ 5 صباحا.

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تردد قناة ON E عبر قمر النايل سات 

يتمكن المتابعون من مشاهدة الأعمال الدرامية عبر تردد قناة ON E من خلال الاستقطاب الأفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅚، وترددها 11861، والتي تبث على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة ON E دراما عبر قمر النايل سات 

تسعى قناة أون تايم دراما جاهدة لتقديم محتوى مميز وجذاب طيلة شهر رمضان وغيره من الأشهر، ولذلك تكثف جهودها في التخطيط لبرامجها، يتم بث القناة على التردد المعيّن كالآتي

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

التردد: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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