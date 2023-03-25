السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«زعلانين إنه 15 حلقة بس».. إشادات بمسلسل «الصفارة» وأداء أحمد أمين (صور)

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

تصدر مسلسل "الصفارة" منصات السوشيال ميديا، وذلك عقب إذاعة أول حلقتين منه، وحصل أحمد أمين على العديد من الإشادات بسبب دوره فى الصفارة والكوميديا فى هذا المسلسل الرمضانى.

تقول منال محمود أحد رواد السوشيال ميديا: "سبب من أسباب حبي الكبير لأحمد أمين، إن الراجل ده موهوب بجد ومعندوش فكرة الاستسهال في أي حاجة بيقدمها، فنان مبيكررش نفسه ولا بيعتمد على الاستظراف ولا كوميديا الإفيهات وتريندات فيسبوك، الراجل ده بيقدم في مسلسل الصفارة السنة دي كوميديا وتراجيدي في نفس الوقت، بيضحكك ويخليك زعلان في الوقت نفسه وبمنتهى البساطة، كأنك بتسمع مشكلة واحد صاحبك بائس وتعبان مش بتتفرج على حد بيمثل أبدا وده المميز في أحمد أمين".

 

ويقول بدر نور: "مسلسل الصفارة.. كوميديا حلوة، وحدوتة أجمل وحاجة تخليك تحزن إنه ١٥ حلقة بس.. أحمد أمين وطه دسوقي دويتو عبقري والله".

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

 

تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

 

ويظهر الفنان أحمد أمين، خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

 

الاشادات إذاعة أحمد امين السوشيال ميديا البزاوي الإفيهات الطرابلسي

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وائل لطفي

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