«أوابك»: يجب إقرار تشريعات وقوانين للتعامل مع النفايات البلاستيكية

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تقرير حديث، أنها تتابع التطورات الإقليمية والدولية في أسواق البتروكيماويات، والجهود والتطورات الدولية نحو مكافحة التلوث بالنفايات البلاستيكية، فإنها تثمن تلك الجهود، وصولاً إلى عالم خالي من تلك النفايات، وتؤكد على أهمية التوازن بين المتطلبات الدولية للمحافظة على البيئة ومراعاة مصالح الدول الأعضاء المنتجة للبتروكيماويات، خاصة وان الدول الأعضاء تنتج حوالي 40 مليون طن سنوياً من البلاستيك، وهو ما يمثل نحو 15% من الإنتاج العالمي.

وأكدت المنظمة على ضرورة العمل على إقرار التشريعات والقوانين،وتحديد الأهداف الخاصة بالتعامل مع النفايات البلاستيكية والتخلص الآمن منها، ضمن مفهوم الاقتصاد التدويري والاستدامة مع المحافظة على مصالح الدول المنتجة للبلاستيك وظروفها الخاصة.

"أوابك" يجب إقرار التشريعات والقوانين للتعامل مع النفايات البلاستيكية والتخلص منها

ومن جهة آخرى، تواجه صناعة البتروكيماويات تحديات متزايدة تزيد من تعقد مشهد الصناعة مستقبلاً، خاصة بعد طرح قضية النفايات البلاستيكية لأول مره في عام 2019، وفي أعقاب قرار الصين لوقف استيراد هذه النفايات ومعالجتها داخل منشأتها، وما نتج عنها من تعديل اتفاقية "بازل" التي تضبط انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود، لكي تشمل ضبط النفايات وإدارتها.