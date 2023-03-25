ثالث أيام رمضان 2023| موعد أذان المغرب 25-3-2023

يتسأل المسلمون في كل محافظات مصر عن موعد أذان المغرب في ثالث أيام شهر رمضان والذي يوافق السبت 25 مارس 2023، حيث يهتمون بمعرفة ميقات المغرب الذي يتحدد موعد الإفطار وفقًا له، وهي لحظة الفرحة في يوم الصيام، حيث قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة ــ رضي الله عنه ــ أنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال : للصائم فرحتان : فرحة حين يفطر ، وفرحة حين يلقى ربه .

موعد اذان المغرب ثالث أيام رمضان السبت 25 مارس 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع الدستور نعرض في السطور الأتية موعد اذان المغرب ثالث أيام رمضان _ السبت 25 مارس- في أغلب المحافظات، علما أن موعد أذان المغرب سيكون في تمام الساعة الـ 6:10 دقيقة مساء، وذلك بتوقيت محافظة القاهرة، وهو ما يذاع في الراديو أو المحطات الفضائية علما أن سكان محافظة القاهرة لا يفطرون جميعا في اللحظة ذاتها، فهناك اختلاف في التوقيت، لذا يجب سماع الأذان في المسجد المجاور لك.

موعد اذان المغرب اليوم الثالث من رمضان في القاهرة

وحسب إمساكية رمضان 2023 فإن عدد ساعات الصوم في ثالث أيام رمضان، والذي يوافق السبت 25 مارس 2023، تصل إلى 14 ساعة و3 دقائق، بحيث يكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة الـ 6:10 دقيقة وبالتدريج تزداد ساعات الصوم بعد أن كان اليوم الأول من الشهر الكبير أقصر الأيام صومًا وإليكم مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة:

موعد أذان المغرب وباقي الفروض في القاهرة ثالث أيام رمضان

المغرب 6:10

العشاء 7:27

السحور 2:08

إمساك 4:08

الفجر 4:28

الشروق 5:55

الظهر 12:02

العصر 3:31

موعد أذان المغرب محافظة الإسكندرية السبت 25 مارس 2023

الفجر: 4.35 دقيقة

الظهر: 12.09 دقيقة

العصر: 3.37 دقيقة

المغرب: 6.15 دقيقة

العشاء: 7.33 دقيقة

موعد أذان المغرب محافظة الإسماعيلية السبت 25 مارس 2023

الظهر: 12.04 دقيقة

العصر: 3.32 دقيقة

المغرب: 6.09 دقيقة

العشاء: 7.27 دقيقة

موعد أذان المغرب محافظة الإسكندرية السبت 25 مارس 2023

الفجر: 4.27 دقيقة

الظهر: 11.59 دقيقة

العصر: 3.27 دقيقة

المغرب: 6.05 دقيقة

العشاء: 7.23 دقيقة