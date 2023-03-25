السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 رمضان.. موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر

مع بداية أولى الساعات الصباحية في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك يبحث المواطنون عن معرفة موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023 عبر جوجل، وذلك في محافظة القاهرة، ويكون على المقيمين خارج المحافظة مراعاة كافة فروق التوقيت.

3 رمضان.. موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور المقبلة معرفة موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023 في يوم 3 رمضان.
موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 مارس 2023 الموافق 3 رمضان

مواقيت الصلاة اليوم  

موعد السحور اليوم السبت 25 مارس 2023 هو 2:06

موعد إمساك اليوم السبت 25 مارس 2023 هو  4:06

موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 مارس 2023 هو 4:26

وقت صلاة الشروق اليوم السبت 25 مارس 2023  هو 5:53
 

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ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان في هذا العام هو 29 يوما، وأول أيامه في يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 الموافق 1 رمضان، ويكون هذا اليوم أقل أيام رمضان بعدد ساعات الصيام بمدة حوالي ساعات الصوم لمدة 13 ساعة و 59 دقيقة.
بينما آخر أيام شهر رمضان سوف يكون يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، وفي هذا اليوم يكون هو أطول أيام شهر رمضان خلال عدد ساعات الصيام بمدة بساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 54 دقيقة.

خريطة عرض جميع مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

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وشهر رمضان هو الشهر التاسع خلال السنة القمريّة، ويأتي عقب شهر شعبان، وسيتبعه في شهر شوّال، وقد فضّله الله “تعالى” على باقي أشهر السنة؛ ولأنّه هو أحد أركان الإسلام، كما يكون أنَّ صيامه فَرض في كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -"صلّى الله عليه وسلّم"-:

 (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

أما يكون موعد أذان الظهر في القاهرة اليوم السبت 25-3-2023 فيكون بالساعة 12:0 مساءً، وسيحين موعد أذان العصر بالساعة 3:29 مساءً، وسينطلق أذان المغرب بالساعة 6:8 مساءً، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:27 مساءً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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