السعودية : العمرة فى رمضان «مرة واحدة لكل معتمر»

أكدت وسائل إعلام محلية سعودية، اليوم الجمعة، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، شددت على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط لا يسمح بتكرارها، لإعطاء الفرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكدت أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، وأشارت إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

وأوضحت أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك "جوجل" الشهير عن بوابة العمرة المصرية بالتزامن مع موسم عمرة رمضان للعام 2023، حيث يحرص الملايين من المسلمين بالذهاب لتأدية فريضة العمرة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط بوابة العمرة المصرية لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية:

بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

أعلنت الحكومة المصرية عن رابط بوابة العمرة المصرية، الذي عن طريقه يستطيع المواطنين التقديم على العمرة من خلال منصة "نسك" بسعر مخفض عن باقية شركات السياحة.

ويمكن التقديم على العمرة عام 2023 من خلال الضغط على رابط العمرة المصرية 2023، من خلال الضغط هنــا.

خطوات تسجيل بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023