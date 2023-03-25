السبت 25 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خريطة عرض جميع مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مسلسلات رمضان 2023
مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

يستمر البحث على مواعيد عرض جميع مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما على النايل سات، لمتابعة ألمع النجوم على فضائية قناة dmc دراما، وذلك بعد إعلانها خريطة المسلسلات التي ستعرضها كاملة خلال رمضان الحالي، ونعرض في السطور التالية  تردد قناة dmc وتردد قناة الحياة.

خريطة مسلسلات قناة dmc في رمضان 2023
 

تستعرض جريدة “الدستور” في السطور الآتية خريطة مسلسلات شهر رمضان الكريم على قناة dmc في رمضان و تردد قناة dmc دراما.

-مسلسل جعفر العمدة يأتي من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة زينة ومجموعة كبيرة من نجوم الفن حيث يناقش المسلسل قضية تعدد الزوجات من خلال شخصية جعفر الذي يتزوج من 3 سيدات ويرغب في الزواج من الرابعة.

-مسلسل سوق الكانتو يأتي من بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين وتدور أحداثه عن الشاب طه بائع في سوق الكانتو ويدخل في العديد من المشاكل بسبب تمرده ويصطدم بالاحتلال الإنجليزي ويدخل في علاقة عاطفية مع فتاة من أصول أجنبية.

-مسلسل الصفارة يأتي من بطولة الفنان أحمد أمين وتدور أحداثه في إطار فانتازيا حول شخص يمتلك صفارة يمكن من خلالها تغيير الواقع وأعادته إلى الوراء 10 دقائق يعرض الساعة الـ 9 مساءً.

-مسلسل علاقة مشروعة يأتي من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر من نوعية المسلسلات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين البطل والبطلة في إطار من الصراعات.

-مسلسل رسالة الإمام يأتي من بطولة الفنان خالد النبوي حيث يجسد العمل الفني حياة الإمام الشافعي وكيفية تأسيس مذهبة الفقهي.


تردد قناة dmc نايل سات


يمكنك تنزيل تردد قناة dmc drama لمتابعة دراما رمضان 2023 قبل عرضها غداً يوم الخميس في أول أيام شهر رمضان للاستمتاع بمجموعة هائلة من الأعمال الفنية وهى كما يلي :-

-القمر الصناعي : نايل سات.
-التردد : 12092.
-الاستقطاب : رأسي.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ : 5/6.


تردد قناة dmc دراما


-القمر الصناعي : نايل سات.
-التردد : 11450.
-الاستقطاب : أفقي.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة الحياة الحمرا على نايل سات 


-التردد: 12206
-معدل الترميز: 27500
-الاستقطاب: عمودي
-معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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تفاصيل خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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